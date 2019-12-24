مساهمو الشرقية للتنمية السعودية يبحثون زيادة رأس المال..20 يناير

الرياض - مباشر: دعت شركة الشرقية للتنمية السعودية مساهمي الشركة لمناقشة زيادة رأس المال وتعديل مادتين من النظام الأساسي في 20 يناير / كانون الثاني القادم.

وأفادت الشركة في بيان للسوق السعودية "تداول"، اليوم الثلاثاء، أن الجمعية العمومية ستصوت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 75 مليون ريال إلى 120 مليون ريال بهدف الاستحواذ على أصلين عقاريين بمدينة الرياض.

كما سيتم خلال الجمعية العمومية، التصويت على صفقة استحواذ الشركة على أصلين عقاريين في مدينة الرياض في حال الموافقة على البند الأول الخاص بزيادة رأس المال.

وستبحث الجمعية، على تعديل المادة (3) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة، والمادة (7) من النظام الاساسي للشركة والخاصة برأس المال للشركة في حال الموافقة على البند الأول.

كما ستناقش الجمعية، تعديل المادة (8) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بالاكتتاب في الأسهم في حال الموافقة على زيادة رأس المال.

وأعلنت الشركة الشرقية للتنمية، في مايو الماضي، توقيع اتفاقية شراء أصول عقارية مع عمر بن صالح بن عبد العزيز بابكر، بهدف الاستحواذ على ملكية أصلين عقاريين مدرين للدخل بمدينة الرياض ومملوكين بالكامل له.

وأظهرت النتائج "لشركة الشرقية للتنمية"، تقليص جزء من خسائرها خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 60.7 في المئة على أساس سنوي، فيما عمقت من خسارتها على أساس ربعي بنسبة 24 في المئة، على أساس سنوي.

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