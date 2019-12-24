تغيران متباينان في حصص كبار ملاك السوق السعودي

الرياض - مباشر: شهدت سوق المال السعودية " تداول" تغيرين بحصص كبار الملاك في الشركات المدرجة، خلال تسوية تعاملات جلسة الأحد الموافق 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وجاء التغير الأول بالزيادة في مجموعة فتيحي القابضة، فيما جاء التغير الآخر بالتخفيض في شركة الجزيرة تكافل تعاوني.

وكانت التغيرات على النحو التالي:

ترشيحات

رئيس الوزراء اللبناني: تشكيل حكومة "تكنوقراط" تضم 20 شخصية مستقلة

السعودية والكويت تبحثان تطوير العلاقات في مجال البترول

شيفرون السعودية: حافظنا على الأصول رغم توقف الإنتاج في "الوفرة"