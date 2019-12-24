تغيران متباينان في حصص كبار ملاك السوق السعودي
الرياض - مباشر: شهدت سوق المال السعودية " تداول" تغيرين بحصص كبار الملاك في الشركات المدرجة، خلال تسوية تعاملات جلسة الأحد الموافق 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وجاء التغير الأول بالزيادة في مجموعة فتيحي القابضة، فيما جاء التغير الآخر بالتخفيض في شركة الجزيرة تكافل تعاوني.
وكانت التغيرات على النحو التالي:
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