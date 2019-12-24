وزير المالية لـ"المصارف اللبنانية": حبس معاشات الموظفين غير مقبول
مباشر: أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أنه من غير المسموح المس بمعاشات الموظفين لدى المصارف.
وغرد علي حسن خليل، عبر حسابه على "تويتر"، اليوم الثلاثاء،: "من غير المقبول ما يحصل في بعض المصارف حيث تحبس معاشات الموظفين التي تحولها وزارة المالية شهريا".
وتابع حسن: "هي حق مقدس من غير المسموح المس فيه وعدم دفعه كاملا وفي وقته، وسنقوم بكل الإجراءات القانونية لحمايته".
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