"اللجين" السعودية تغير المستشار المالي لعملية الاستحواذ على شركة أسمدة

الرياض - مباشر: قالت شركة اللجين السعودية أنها غيرت المستشار المالي بعملية استحواذ على شركة أسمدة غير مدرجة.

وأوضحت شركة اللجين في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، أنها استعانت بالجزيرة كابيتال كمستشار مالي في علمية الاستحواذ على الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية بدلاً من سويكورب المالية.

ونوهت اللجين، إلى أنه تم تمديد مدة مذكرة التفاهم ستة أشهر اعتباراً من 4 يناير/كانون الثاني 2020.

وكانت شركة اللجين قد وقعت، في يوليو/ تموز الماضي، مذكرة تفاهم غير ملزمة؛ للاستحواذ على الشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية.

وشملت مذكرة التفاهم، اتفاق الأطراف على تحديد تقييم أولي لصفقة الاستحواذ.

وقالت اللجين حينها، إنه سيتم تحديد قيمة الصفقة النهائية وطريقة الاستحواذ بعد الانتهاء من أعمال الفحص النافي للجهالة، لافتة إلى أن مدة المذكرة 6 أشهر قابلة للتمديد.

وأضافت اللجين، أنها عينت شركة سويكورب المالية مستشاراً مالياً لها، وتم تعيين شركة فالكوم للخدمات المالية للشركة الوطنية لصناعة الأسمدة الكيماوية.

وأكدت اللجين، أنه لا توجد أطراف ذات علاقة، مشيرة إلى أنه في حال المضي قدماً في هذا الاستحواذ فمن الضروري الحصول على موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة.

وكشفت البيانات المالية لشركة اللجين، للربع الثالث من 2019، تحول الشركة للخسائر، مقارنة بصافي أرباح للربع المماثل من 2018.

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