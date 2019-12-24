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محدث.. أسعار النفط ترتفع 1% في جلسة قصيرة احتفالاً بالكريسماس

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محدث.. أسعار النفط ترتفع 1% في جلسة قصيرة احتفالاً بالكريسماس محدث.. أسعار النفط ترتفع 1% في جلسة قصيرة احتفالاً بالكريسماس

مباشر: ارتفعت النفط  بنحو 1 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، في جلسة قصيرة على خلفية احتفالات الكريسماس.

واستفاد الخام من توقعات هبوط مخزونات النفط الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي والتي من المقرر إعلانها نهاية هذا الأسبوع بدلاً من الأربعاء بسبب عطلات الكريسماس.

يذكر أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك صرح بأن التعاون مع أوبك لدعم السوق سوف يستمر طالما كان فعّالاً ويؤتي ثماره.

وتشهد الأسواق العالمية أحجام تداول ضعيفة بالتزامن مع عطلات الكريسماس والعام الجديد.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير/شباط بنحو 1 بالمائة مسجلاً 61.11 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم فبراير/شباط بنسبة 1.2 بالمائة مسجلا 67.16 دولار للبرميل

مباشر (اقتصاد)

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