رئيس الوزراء اللبناني: تشكيل حكومة "تكنوقراط" تضم 20 شخصية مستقلة

مباشر: قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، إنه سيعمل على تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين "تكنوقراط" المستقلين تضم نحو 20 وزيرًا.

جاء ذلك عقب لقاء حسان دياب، بالرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الثلاثاء، لاستعراض نتائج الاستشارات النيابية غير الملزمة، واللقاءات التي أجراها في سبيل العمل على تشكيل الحكومة الجديدة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأعرب دياب، عن تفاؤله بمسار التأليف الحكومي، وأن الأمور تسير كما ينبغي، قائلا: "تحدثنا في الإطار العام وكان هناك تجاوب كامل".

وأكد دياب، أنه لم تُطلب منه أو توضع عليه أية شروط من القوى السياسية داخل مجلس النواب.

وأجريت الاستشارات النيابية غير الملزمة، يوم السبت الماضي، حيث قام بموجبها رئيس الوزراء المكلف باستطلاع آراء أعضاء المجلس النيابي من الكتل النيابية والنواب المستقلين حول شكل الحكومة الجديدة المنتظرة، وآليات التمثيل الوزاري داخلها وجدول أعمالها والأولويات الحكومية التي ينبغي أن تُتبع.

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