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"بلاكستون" للمستثمرين: راقبوا الذهب في 2020

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"بلاكستون" للمستثمرين: راقبوا الذهب في 2020 "بلاكستون" للمستثمرين: راقبوا الذهب في 2020

مباشر: أوصى الخبير الاستراتيجي في "بلاكستون" بمراقبة الذهب في العام المقبل وذلك مع اتجاه المعدن لتحقيق مكاسب قوية في العام الجاري.

وقال "بيرون واين" نائب رئيس قطاع حلول الثروة الخاصة في "بلاكستون" خلال تعليقات مع "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الثلاثاء: "راقبوا الذهب في 2020 إنه فرصة ليكون استثمارًا مثيرًا للاهتمام".

وتأتي تعليقات "واين" في الوقت الذي ارتفعت فيه الذهب لأعلى مستوى في 7 أسابيع رابحةً 16 دولاراً لتكون على الطريق الصحيح لتحقيق أكبر زيادة سنوية في 9 أعوام بمكاسب تتجاوز 17 بالمائة.

ويُصدر الخبير الذي تمتد مسيرته المهنية في "وول ستريت" إلى 50 عاماً قائمة سنوية تضم 10 مفاجآت في السوق يُوصى بالإطلاع عليها، لكنه ذكر أنه يحتفظ بها حتى يناير/كانون الثاني.

بالنظر إلى عام 2020 على نطاق أوسع، قال " واين" إنه لا يعتقد أن أيًا من المخاطر الرئيسية التي قد تؤثر على ارتفاع الأسواق على المدى الطويل قد تتحقق.

وتشمل هذه المخاطر ارتفاع معدل التضخم مما يتسبب في زيادة معدل الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بالإضافة هزيمة الرئيس دونالد في انتخابات الرئاسة المقبلة.

بدلاً من ذلك، قال "واين" إنه يعتقد أن معدلات الفائدة ستبقى عند مستوياتها الحالية وأن ترامب سيفوز بالانتخابات الأمريكية، مضيفاً أنه من المحتمل حل أزمة البريكست في عام 2020.

مباشر (اقتصاد)

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