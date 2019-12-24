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محدث.. "ناسداك" يسجل أطول موجة مكاسب قياسية منذ 1998

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محدث.. "ناسداك" يسجل أطول موجة مكاسب قياسية منذ 1998 محدث.. "ناسداك" يسجل أطول موجة مكاسب قياسية منذ 1998

مباشر: تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة قصيرة اليوم الثلاثاء، وسط احتفالات الكريسماس، بينما سجل "ناسداك" أكبر موجة مكاسب قياسية في 21 عاماً.

وانخفضت أحجام التداولات مع عطلات الكريسماس حيث من المقرر أن تغلق البورصة الأمريكية أبوابها في أجازة رسمية غداً الأربعاء بعد أن أغلقت في وقت مبكر اليوم.

ويأتي أداء الأسهم الأمريكية مع التطورات التجارية بشأن الصفقة الأولية بين الصين والولايات المتحدة والمتوقع أن يتم التوقيع الرسمي بشأنها الشهر المقبل.

وارتفع مؤشر "ناسداك" التكنولوجي لمستوى قياسي جديد للجلسة التاسعة على التوالي في أطول موجة مكاسب قياسية منذ عام 1998.

وعند إغلاق الجلسة، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 28515.4 نقطة.

كما لم يشهد "ستاندرد آند بورز" أي تغيير ليظل عند مستوى 3223.3 نقطة، فيما ارتفع "ناسداك" بنحو 0.08 بالمائة عند 8952.8 نقطة وهو مستوى قياسي جديد.

وبحلول الساعة 6:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية عند 97.656.

مباشر (اقتصاد)

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