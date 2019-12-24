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محدث.. الذهب يربح 16 دولاراً عند التسوية قبل عطلة "الكريسماس"

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محدث.. الذهب يربح 16 دولاراً عند التسوية قبل عطلة "الكريسماس" محدث.. الذهب يربح 16 دولاراً عند التسوية قبل عطلة "الكريسماس"

مباشر: ارتفعت الذهب لأعلى مستوى في 7 أسابيع عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليحقق المعدن النفيس مكاسب تتجاوز 16 دولاراً قبل عطلة الكريسماس.

وتجاوز المعدن مستوى 1500 دولاراً للأوقية مع استقرار العملة الأمريكية وبالتزامن مع ضعف أحجام التداول على خلفية احتفالات الكريسماس.

وأغلقت أسواق الذهب تداولات اليوم في وقت مبكر قبل عطلة رسمية غداً الأربعاء احتفالاً بالكريسماس.

ويتجه الذهب في العام الحالي إلى تسجيل أفضل أداء سنوي منذ عام 2010 بمكاسب تتجاوز 17 بالمائة وهو ما يرجع في الأساس إلى نزاع التعريفات التجارية المستمر لنحو 17 شهراً والذي أدى لإثارة الاضطرابات في الأسواق المالية.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 1.1 بالمائة أو ما يعادل 16.10 دولار ليصل إلى 1504.80 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني.

كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.9 بالمائة في تمام الساعة 5:50 مساءً بتوقيت جرينتش، مسجلاً 1499.41 دولار للأوقية.

وفي غضون ذلك، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى عند مستوى 97.668.

مباشر (اقتصاد)

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