الصين تقترب من طرح عملتها الرقمية الجديدة

مباشر: أعلن مسؤول في بنك الشعب الصيني أن العملة الافتراضية المتوقع إصدارها من البنك المركزي ستكون مختلفة عن العملات المشفرة مثل البيتكوين وغيرها.

ونقلت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية عن رئيس معهد أبحاث العملات الرقمية في البنك المركزي "مو شانج شون"، يوم السبت الماضي، إن العملة الإلكترونية الجديدة للصين لن تكون متاحة للمضاربات مثل العملات المشفرة الأخرى.

وأضاف: "العملة ستكون شكل رقمي لليوان الصيني، وبالتالي لن يكون هناك مضاربات على قيمتها، ولن تحتاج إلى دعمها بسلة من العملات الأخرى".

وأكد رئيس معهد أبحاث العملات الرقمية في بنك الشعب الصيني أن عملة اليوان الرقمية جاهزة للتجربة الفعلية، مشيراً إلى اكتمال مراحل التصميم والأبحاث والاختبار.

وشدد "شانج شون" أن اليوان الرقمي يعد مكملاً لليوان الورقي الذي لا يزال قائماً، ولا يوجد أي منافسة او نية لإلغاءه.