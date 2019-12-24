السعودية والكويت تبحثان تطوير العلاقات في مجال البترول

مباشر: بحث أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، مع وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، مع العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها خاصة في الجوانب البترولية.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت، لوزير الطاقة السعودي، في قصر بيان، اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".

وكان وزیر الخارجیة الكویتي الشیخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزیر الطاقة السعودي، وقعا في وقت سابق اتفاقیة ملحقة باتفاقیة تقسیم المنطقة المحایدة واتفاقیة تقسیم المنطقة المغمورة المحاذیة للمنطقة المقسومة بین البلدین.

كما وقع وزیر النفط الكویتي ووزیر الطاقة السعودي مذكرة تفاھم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبین.

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