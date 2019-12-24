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شيفرون السعودية: حافظنا على الأصول رغم توقف الإنتاج في "الوفرة"

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شيفرون السعودية: حافظنا على الأصول رغم توقف الإنتاج في "الوفرة" شيفرون السعودية: حافظنا على الأصول رغم توقف الإنتاج في "الوفرة"

 

مباشر: أكد رئیس شركة شیفرون العربية السعودیة، أنها حافظت على سلامة الأصول والمرافق، رغم توقف عملیات الإنتاج بحقل "الوفرة" الواقع في المنطقة المشتركة مع .

وقال محمد المري، خلال حفل الإعلان عن استئناف العملیات الإنتاجیة في المنطقة المقسومة بمنطقة الوفرة، الیوم الثلاثاء، أنه خلال فترة توقف العملیات، استمرت الشركة مع "نفط الخلیج" بتنفیذ المشاریع المتعلقة بسلامة البیئة، وفقا لوكالة أنباء الكويت "كونا".

 وبیّن المري، أنه تمت مراجعة خطط العملیات للتأكد من جاھزیة إعادة الإنتاج في العملیات المشتركة بالوفرة، مشیرًا إلى أن شركة شیفرون كوربوریشن، عملت في الكویت والسعودیة منذ أكثر من 80 عاما.

وأكد المري، سعي شیفرون لتنفیذ عملیات آمنة وخالیة من الحوادث، مع توفیر الحمایة والمحافظة على موظفیھا وشركاء العمل، والمجتمع والبیئة التي تعمل بھا.

وكان وزیر الخارجیة الكویتي الشیخ أحمد ناصر المحمد الصباح ووزیر الطاقة السعودي الامیر عبدالعزیز بن سلمان وقعا في وقت سابق من الیوم، اتفاقیة ملحقة باتفاقیة تقسیم المنطقة المحایدة، واتفاقیة تقسیم المنطقة المغمورة المحاذیة للمنطقة المقسومة بین البلدین

كما وقع وزیر النفط الكویتي الدكتور خالد الفاضل ووزیر الطاقة السعودي مذكرة تفاھم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبین.

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