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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع لمستوى قياسي جديد في الختام

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محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع لمستوى قياسي جديد في الختام محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع لمستوى قياسي جديد في الختام

مباشر: غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية لتسجل أعلى مستوى في تاريخها عند ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع ضعف أحجام التداول بسبب عطلات الكريسماس.

وكانت أسهم السفر والترفيه أكبر الرابحين في البورصات الأوروبية بعدما ارتفعت بنحو 0.8 بالمائة.

وتركز الأسواق إلى حد كبير على التطورات المتعلقة بالجبهة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث سيطر التفاؤل على المستثمرين بعدما أعلنت الصين أنها ستخفض التعريفات على منتجات أمريكية من جانبها بداية من العام المقبل.

كما صرح الرئيس الأمريكي دونالد باقتراب عملية التوقيع على الصفقة التجارية.

ومن المقرر أن تغلق البورصات الأوروبية أبوابها أمام المستثمرين غداً الأربعاء بسبب احتفالات الكريسماس.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 418.8 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

كما ارتفع المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 7632.2 نقطة، فيما استقر المؤشر الفرنسي "كاك" عند مستوى 6029.5 نقطة.

لكن بورصة فرانكفورت الألمانية أغلقت أبوابها أمام المستثمرين اليوم لتبدأ موسم عطلات الكريسماس.

وكان المؤشر الألماني أغلق جلسة أمس على انخفاض بأكثر من 0.1 بالمائة ليتراجع إلى 13300.98 نقطة.

وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1086 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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