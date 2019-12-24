توقعات بارتفاع الأسهم الأمريكية 22% في عام 2020

مباشر: توقع محلل أمريكي ارتفاع سوق الأسهم الأمريكية بنحو 22 بالمائة خلال العام المقبل، لتواصل مستوياتها القياسية المسجلة في الفترة الحالية.

وقال "جوليان إيمانويل" رئيس وحدة الأسهم والمشتقات المالية لدى شركة "بي.تي.إي.جي" الاستثمارية، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" قد يسجل 3950 نقطة في العام المقبل.

وشهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية تسجيل مستويات قياسية مرتفعة خلال الجلسات الماضية، حيث تجاوز "ستاندرد أند بورز" مستوى 3200 نقطة لأول مرة على الإطلاق.

ويرى "إيمانويل" أن الارتففاع المتوقع في الأسهم الأمريكية سيكون مدفوعاً بانتشار الثقة في قوة السوق لدى قطاع واسع من المستثمرين، وهو ما سيدعم صعود المؤشر لمستوى قياسي جديد.

ويعتقد أن المزيد من المستثمرين سوف يرغبون في وضع أموالهم في الأسهم بمجرد تحقيق المزيد من التقدم في ملف الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتحسن النمو الاقتصادي العالمي، وتطورات الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.

ويعتقد "إيمانويل" أن المخاطر الحالية في سوق الأسهم تتمثل في "السياسة"، وهي ما ستحدد مدى إمكانية الوصول للمستهدف من عدمه.

وأكد أن المستهدف الحالي لمؤشر "ستنادرد أند بورز" بنهاية العام الجاري يبلغ 3450 نقطة، وهو ما يمثل زيادة 7 بالمائة مقارنة بالمستوى الحالي للمؤشر.

وبحلول الساعة 4:12 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "ستاندرد أند بورز" عند مستوى 3223 نقطة.