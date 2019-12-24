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"البترول الكويتية":تصدير أول شحنة من الكبريت الصلب عبر میناء الشعیبة

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"البترول الكويتية":تصدير أول شحنة من الكبريت الصلب عبر میناء الشعیبة "البترول الكويتية":تصدير أول شحنة من الكبريت الصلب عبر میناء الشعیبة

 

الكويت - مباشر: أعلنت شركة البترول الوطنیة الكویتیة، تشغیلھا وحدة معالجة الكبریت المجددة، رقم "64" بمصفاة میناء الأحمدي، وتصدیر أول شحنة من الكبریت الصلب، عبر رصیف الكبریت بمیناء الشعیبة.

وقال نائب الرئیس التنفیذي للمشاریع، عبدالله العجمي، اليوم الثلاثاء، في تصریح لوكالة الأنباء الكویتیة "كونا"، إن الوحدة تتبع مشروع إنشاء مرافق جدیدة، وتحدیث المرافق الحالیة؛ لمناولة الكبریت في المصفاة.

وأضاف العجمي، أن تشغیل الوحدة بشكل كامل یعد نقلة نوعیة لعملیات الشركة، حيث أصبحت تتمتع بسعة تخزین وسرعة أكبر، إضافة إلى المرونة العالیة في تصدیر منتجات الكبریت، سواء عن طریق رصیف الكبریت الجدید أو الرصیف المجدد في میناء الشعیبة.

وأكد العجمي، أن نجاح الشركة في تشغیل ھذه الوحدة یساعد على التوسع في تصدیر منتجاتھا، كما یحقق قیمة مضافة للثروة النفطیة بالبلاد.

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