النفط الكويتية:إنتاج حقلي "الوفرة والخفجي" غير مربتط بالالتزام باتفاقية "أوبك"

الكويت - مباشر: أوضح وزیر النفط والكھرباء والماء الكویتي، أن الإنتاج في حقلي "الوفرة والخفجي"، غیر مرتبط بالالتزام الدولي للكویت وللسعودیة في منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وما یتعلق بنسب الخفض المتفق علیھا دولیاً.

وأضاف خالد الفاضل، اليوم الثلاثاء: "الیوم یعد یوما تاریخیاً مشھودا للعلاقات الكویتیة السعودیة بعد توقیع البلدین اتفاقیة المنطقة المقسومة، ومذكرة استئناف الإنتاج النفطي"، وفقا لوكالة أنباء الكويت "كونا".

وأكد الفاضل، أن مستوى الطموحات لدى شركة الكویت لنفط الخلیج، وشركة شیفرون العربیة السعودیة، یجب أن یرتقي لیتناسب مع ھذا الیوم، معربا عن تطلع البلدین لإعادة الإنتاج من حقلي الوفرة والخفجي.

وأعرب الفاضل، عن تطلعه إلى إعادة الإنتاج في حقلي الوفرة والخفجي، وھي حقول مشتركة كویتیة سعودیة، بما یعود بالنفع على اقتصاد البلدین.

وقال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم، إن توقيع اتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة مع الكويت هو ترجمة للعلاقات المتميزة بين البلدين.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن حصة المملكة من استئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة لن يؤثر على مستوى إمدادات المملكة إلى الأسواق العالمية.

وأوضح الوزير، أن إنتاج المملكة سيكون 9.744 مليون برميل يوميا من النفط الخام، التزاما بهدفها المحدد في اتفاق "أوبك+" الأخير.

وكان وزیر الخارجیة الكویتي الشیخ أحمد ناصر المحمد الصباح، ووزیر الطاقة السعودي، وقعا في وقت سابق اتفاقیة ملحقة باتفاقیة تقسیم المنطقة المحایدة واتفاقیة تقسیم المنطقة المغمورة المحاذیة للمنطقة المقسومة بین البلدین.

كما وقع وزیر النفط الكویتي ووزیر الطاقة السعودي مذكرة تفاھم تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج النفطي في الجانبین.

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