"ترافيس كالانيك" يرحل عن مجلس إدارة أوبر

مباشر: أعلنت أوبر اعتزام عضو مجلس الإدارة "ترافيس كالانيك" مغادرة منصبه في نهاية الشهر الجاري.

وقالت الشركة الأمريكية في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن "كالانيك" يخطط للتركيز على استثماراته الجديدة والمساعي الخيرية.

وترك "كالانيك" منصبه السابق كرئيس تنفيذي للشركة في عام 2017، لكنه ظل في مجلس إدارة أوبر.

وقال "كالانيك": "أوبر كانت جزءًا من حياتي على مدار الـ10 أعوام الماضية، وفي نهاية العقد وبعد أن أصبحت شركة عامة يبدو أنه الوقت المناسب بالنسبة لي للتركيز على عملي الحالي والعمل الخيري.

وبحلول الساعة 2:50 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سهم "أوبر" بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 30.52 دولار.