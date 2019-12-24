الصين تخطط لدعم الوظائف وسط التباطؤ الاقتصادي

مباشر: تخطط الصين لاتخاذ إجراءات لدعم التوظيف وسط التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد حول العالم.

وتواصل الصين اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد المتباطئ وسط الحرب التجارية مع الولايات المتحدة.

وقال مجلس الوزراء الصيني في بيان صادر اليوم الثلاثاء: " في الوقت الحالي، موقف التوظيف في الصين مستقر بشكل عام، لكن المخاطر والتحديات في الداخل والخاريج تتزايد كما أن الضغوط من أجل استقرار سوق العمل ترتفع".

وأضاف البيان أن الحكومة سوف تولي اهتمامات متساوية لخلق وظائف جديدة والحفاظ على الأخرى القائمة، مشيراً إلى أنها سوف تبذل المزيد من الجهد لمواجهة مخاطر البطالة.

وأكدت الحكومة أنها سوف توفر الدعم المالي للشركات الصغيرة والخاصة من خلال تنفيذ خفض متطلبات الاحتياطي المستهدف وتشجيع البنوك لتعزيز القروض طويلة الآجل للشركات الصغيرة في القطاع الصناعي.

كما أضافت الحكومة أنها سوف توسع الاستثمارات وتعزز استقرار تجارة العملات الأجنبية لدعم التوظيف.

وقررت الحكومة الصينية أيضاً السياسة التي تسمح للشركات التي لديها عدد قليل أو تسريح للموظفين بتسديد أقساط التأمين على العمل وستقدم أيضًا إعانات لبعض الشركات لتدريب الموظفين حتى نهاية عام 2020.

وقالت إنه سيتم تمديد سياسة خفض معدلات التأمين ضد البطالة والتأمين ضد إصابات العمل حتى أبريل/نيسان 2021.