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الامن: مقاطع "فيديو" الاعتداء على مطلوب قديمة

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الامن: مقاطع "فيديو" الاعتداء على مطلوب قديمة الامن: مقاطع "فيديو" الاعتداء على مطلوب قديمة

جي بي سي نيوز :-   قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام إن ما يتم تداوله من فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعود لحادثة وقعت قبل شهر تقريباً لمجموعة من الاشخاص تهجموا على دوريات الشرطة حيث القي القبض في حينه على ثلاثة منهم وجرى توديعهم للقضاء كما نتج عن الحادثة اصابة احد رجال الامن العام واضرار مادية في احدى الدوريات.

 

وفي التفاصيل فقد كانت احدى الدوريات قد اشتبهت باحد الاشخاص والذي جرى ايقافه وطلب اثباته الشخصي وحاول التحايل على افراد الدورية باعطائهم اسماً مزوراً ليقوم عند اكتشاف أمره من قبل الدورية بالفرار من المكان بعد ان تبين بأن بحقه طلب قضائي، حيث جرت متابعته والقاء القبض عليه، ليقوم بعد ذلك مجموعة من الاشخاص بالتهجم على الدورية، وتم تعزيز الدورية بعدد من الدوريات والقي القبض على ثلاثة منهم وأُصيب على اثر الحادثة احد رجال الامن العام اضافة الى الحاق اضرارٍ مادية في احدى الدوريات وجرى توديعهم في حينه للقضاء.

 

وأكد الناطق الاعلامي أن مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة أوعز للقضاء الشرطي بالتحقيق في تلك الفيديوهات للوقوف على كافة ملابساتها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيالها لاعطاء كل ذي حق حقه.

جي بي سي نيوز

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