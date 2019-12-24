صندوق ملكية ريت يشتري عقاراً بـ50 مليون ريال

الرياض – مباشر: أعلنت شركة ملكية للاستثمار عن قيام صندوق ملكية عقارات الخليج ريت بتوقيع عقد لشراء عقار تجاري "شقق فندقية" بمدينة الرياض.

وقالت الشركة، في بيان للصندوق على "تداول" اليوم الثلاثاء، إن سعر الاستحواذ على العقار تبلغ 50 مليون ريال.

وأضافت الشركة، أن العقار عبارة عن مبنى مرخص كمرفق للإيواء "3 نجوم" شقق فندقية بمساحة بناء إجمالية 11.61 ألف متراً مربعاً وعدد 128 وحدة مفروشة وعدد طوابق "قبو ودور أرضي و3 طوابق متكررة وملحق بكامل الأثاث والأجهزة.

ولفت مدير الصندوق، إلى أنه بعد نقل ملكية العقار سيتم تأجير العقار على شركة الغرفة الأولى الفندقية لمدة 10 سنوات إلزامية، بعائد سنوي صافي 10بالمائة من سعر الاستحواذ.

وأشارت، إلى أنه سيتم توقيع 10 سندات لأمر كل سند يمثل القيمة الإيجارية لسنة، وذلك كضمان لكامل مدة الإيجار.

وبحسب البيان، يبدأ عقد الإيجار بتاريخ مطلع يناير/ كانون الثاني 2020 بعد نقل ملكية العقار، على أن يتم الاستحواذ من خلال التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق.

وأكدت شركة ملكية للاستثمار، أن الصندوق يهدف إلى تحقيق استراتيجية وخطة التوسع من خلال الاستحواذ على عقارات مطورة تطويراً إنشائياً، قابلة لتحقيق دخل دوري وتأجيري داخل السعودية بعائد جيد ومستأجرين ذوي ملاءة مالية ليعود بالنفع على أرباح الصندوق والتوزيعات النقدية.

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