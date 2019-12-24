وزير الطاقة: إمدادات السعودية لن تتأثر بتوقيع اتفاقية مع الكويت

الرياض – مباشر: قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إن توقيع اتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة مع الكويت هو ترجمة للعلاقات المتميزة بين البلدين.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان، على هامش توقيع الاتفاقيات اليوم، أن حصة المملكة من استئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة لن يؤثر على مستوى إمدادات المملكة إلى الأسواق العالمية، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح الوزير، أن إنتاج المملكة سيكون 9.744 مليون برميل يوميا من النفط الخام، التزاما بهدفها المحدد في اتفاق "أوبك+" الأخير.

وأشار وزير الطاقة، إلى الجهود التي بذلها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في التوصل لهذه الاتفاقية التاريخية، وبما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.

ووقعت المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، اليوم، اتفاقية ملحقة لاتفاقية تقسيم إنتاج النفط بالمنطقة المحايدة واتفاقية المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بينهما ومذكرة تفاهم.

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