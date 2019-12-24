"شيفرون" تتوقع عودة إنتاج حقل نفط سعودي-كويتي خلال 12 شهراً

الرياض - مباشر: توقعت شركة شيفرون النفطية الأمريكية، عودة الإنتاج الكامل من حقل الوفرة النفطي، بالمنطقة المقسومة السعودية الكويتية، في غضون 12 شهراً.

وأكدت شركة شيفرون، اليوم الثلاثاء، ترحيبها بتوقيع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، ما يعني استئناف الإنتاج والعمليات في حقل الوفرة المشترك.

ويشار إلى أن شيفرون تدير، نيابة عن السعودية، حقل الوفرة على نحو مشترك مع الشركة الكويتية لنفط الخليج، والذي تم إغلاقه منذ مايو/ أيار 2015.

من جانبه قال محمد المري رئيس شيفرون العربية السعودية، إن الفرص التي تتمتع بها العمليات المشتركة في حقل الوفرة الواقع في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت هائلة وواعدة وسيعود تطوير هذه الموارد على جميع الأطراف بالنفع، وفقاً للوكالة.

ووقعت الكويت والسعودية، اليوم، اتفاق يهدف لإنهاء خلاف قائم منذ خمسة أعوام، بشأن المنطقة المقسومة، واستئناف الإنتاج الذي يمكن أن يمثل ما يصل إلى 0.5 في المئة من الإمدادات العالمية.

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