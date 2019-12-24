الأسهم الأمريكية تستهل جلسة "ليلة الكريسماس" بالاستقرار عند مستوى قياسي

مباشر: استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند مستويات قياسية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط احتفالات الكريسماس.

وتنخفض أحجام التداولات مع عطلات الكريسماس حيث من المقرر أن تغلق البورصة الأمريكية مبكراً في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت جرينتش على أن تكون في أجازة رسمية غداً الأربعاء.

ويأتي أداء الأسهم الأمريكية مع التطورات التجارية الإيجابية بشأن الصفقة الأولية بين الصين والولايات المتحدة والمتوقع أن يتم التوقيع الرسمي بشأنها الشهر المقبل.

وكانت "وول ستريت" أغلقت جلسة الأمس عند مستويات قياسية لتظل في طريقها نحو أفضل مكاسب سنوية في 6 سنوات.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند مستوى 28553.7 نقطة.

كما لم يشهد "ستاندرد آند بورز" أي تغيير ليظل عند مستوى 3224 نقطة، فيما استقر "ناسداك" عند 8948.3 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية هامشياً بنحو 0.07 بالمائة إلى 97.731.