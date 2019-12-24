صندوق الراجحي ريت يستحوذ على عقار بـ244.5 مليون ريال

الرياض – مباشر: أعلنت شركة الراجحي المالية عن إتمام صندوق الراجحي ريت عملية الاستحواذ على عقار جديد بالدمام.

وذكر مدير الصندوق، في بيان على "تداول" اليوم الثلاثاء، أنه تم الاستحواذ على عقار مدرسة رواد الخليج العالمية على طريق أنس بن مالك- الدمام كجزء من عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق التي تمت الموافقة عليها.

وأضافت الراجحي المالية، أن القيمة الإجمالية لشراء العقار تبلغ 244.5 مليون ريال، تم دفع جزء من قيمته من خلال إصدار 13.61 مليون وحدة جديدة من صندوق الراجحي ريت وسداد المبلغ المتبقي نقداً.

ويشمل الموقع، بحسب البيان، على قطعة أرض مساحتها 20.21 ألف مترا مربعا، بمساحة بناء 25.8 ألف مترا مربعا.

وأشارت الراجحي المالية، إلى أن العقار مستأجر بالكامل من قبل شركة الخليج للتدريب والتعليم، بعقد إيجار سنوي 18.94 مليون ريال، على أن يتم زيادة الإيجار السنوي بنسبة 7.5 بالمائة كل 5 سنوات.

ولفتت، إلى أن عقد الإيجار مع شركة الخليج للتدريب والتعليم يمتد لمدة 15 عاما، تبدأ من تاريخ نقل الملكية، أي في تاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتوقع مدير الصندوق، أن تكون نتيجة هذا الاستحواذ إيجابية على الأداء المالي المستقبلي لصندوق الراجحي ريت، مؤكدة عدم وجود أطراف ذات علاقة في عملية الاستحواذ باستثناء مصدر التمويل الذي تم الحصول عليه من خلال تسهيلات مصرفية من مصرف الراجحي.

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