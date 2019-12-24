العمل السعودية تضم الشركات المدرجة في "تداول" لبرنامج "الصفوة"

الرياض - مباشر: أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن ضمها لجميع الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" لقائمة عملاء برنامج الصفوة.

وقالت وزارة العمل في بيان صادر، اليوم الثلاثاء، أنها بالتعاون مع هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية "تداول" ضمت جميع الشركات المدرجة في السوق تلقائياً تحت قائمة عملاء برنامج "الصفوة".

وأوضحت الوزارة، أن الخطوة تأتي كأحد الحوافز الحكومية التي تقدم للشركات المدرجة نظير تميزها المؤسسي وشفافيتها العالية وقيمتها المضافة.

ونوهت، أن هذا الحافز يأتي ضمن جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مبادرة "تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية" التابعة لبرنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وأشارت، إلى أنها أطلقت برنامج "صفوة" مؤخراً، حيث تقدم فيه العديد من المميزات لعملائها عن طريق تعيين مدراء علاقة مختصين لكل عميل ومسار سريع يتم من خلاله تقديم الخدمات في وقت قياسي وذلك في حال التزام هذه الشركات بنسبة التوطين المحددة وبقائها في النطاق البلاتيني لمدة عام، ولم يقل عدد العاملين السعوديين فيها عن 250 عاملًا سعوديًا.

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