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استقالة نائب رئيس وحدة العمليات في "نيسان"

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استقالة نائب رئيس وحدة العمليات في "نيسان" استقالة نائب رئيس وحدة العمليات في "نيسان"

مباشر: أعلن نائب رئيس وحدة العمليات لشركة "نيسان موتورز" عزمه الاستقالة من منصبه الجديد، بعد أسابيع فقط من توليه المسؤولية.

وقال "جن سيكي" المكلف بإدارة تعافي الشركة في تصريحات لوكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، إنه سيغادر منصبه في نيسان من أجل تولي رئاسة شركة صناعة السيارات "نيديك".

وكان "سيكي" مسؤولاً عن قيادة التحول في الشركة اليابانية بعد أن تعرضت نيسان لهزة كبيرة العام الماضي بعد مخالفات كارلوس غضن رئيس مجلس الإدارة الذي أُطيح به وتراجع المبيعات.

ومن المرجح أن يترك "سيكي" نيسان في يناير/كانون الثاني، بعدما أمضى بها ثلاثة عقود في الشركة وتولى منصب نائب رئيس العمليات والمنافس السابق على منصب الرئيس التنفيذي.

وتابع "سيكي" "أحب نيسان ويحزنني أن أرحل قبل الانتهاء من أعمال تعافي الشركة، لكنني أبلغ 58 عاماً، وهذا عرض "نيديك" لا يُرفض".

وأضاف: "إنها على الأرجح أيضاً فرصتي الأخيرة لقيادة شركة، إنها ليس بسبب المال، في الحقيقة سأتلقى ضربة مالية لأن نيسان تدفع لنا جيداُ".

وبحلول الساعة 1:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "نيسان" بنحو 0.3 بالمائة إلى 654 ين ياباني.

مباشر (اقتصاد)

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