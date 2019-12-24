"متلايف" تتسلم خطاباً من "ساما" بشأن الاندماج مع ولاء للتأمين

الرياض – مباشر: تلقت شركة متلايف إيه آي جي العربي "متلايف" خطابا من مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما؛ يتضمن عدم ممانعتها على الصفقة الاندماج مع شركة ولاء للتأمين.

وذكرت "متلايف"، في بيان لها على "تداول" اليوم الثلاثاء، أنها ستستمر مع شركة ولاء للتأمين التعاوني بالعمل للحصول على الموافقات النظامية الأخرى اللازمة.

وأضافت الشركة، أن إتمام صفقة الاندماج مشروط بالحصول على كافة الموافقات النظامية الأخرى اللازمة، وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف إيه آي جي العربي الخاصة بصفقة الاندماج، والحصول أيضاً على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين التعاوني الخاصة بصفقة الاندماج.

وأشارت، إلى أنها ستقوم بعد الحصول على الموافقات النظامية الأخرى اللازمة بإصدار ونشر تعميم مجلس الإدارة والذي سيكون موجه لمساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي؛ والذي سيتضمن بشكل رئيسي رأي مجلس إدارة الشركة بخصوص العرض المقدم وصفقة الاندماج.

ولفتت "متلايف"، في بيانها، إلى أن شركة ولاء للتأمين التعاوني ستقوم بإصدار ونشر مستند العرض؛ والذي سيكون موجها لمساهمي "متلايف" والذي سيتضمن العرض الرسمي المقدم من شركة "ولاء"، وبعد ذلك ستقوم كلا الشركتين بدعوة الجمعية العامة غير العادية للتصويت على صفقة الاندماج.

وقررت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، أمس الاثنين، عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة ولاء للتأمين التعاوني وشركة متلايف والمجموعة الأمريكية الدولية والبنك العربي الوطني للتأمين التعاوني "متلايف".

وأعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، اليوم، عن تعليق تداول كل من سهم شركة ولاء للتأمين التعاوني، وشركة متلايف وايه أي جي، والبنك العربي للتأمين التعاوني، لجلسة تداول واحدة.

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