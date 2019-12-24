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الكويت تُعدّل معيار تسعير نفطها الخام المتجه إلى آسيا

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الكويت تُعدّل معيار تسعير نفطها الخام المتجه إلى آسيا الكويت تُعدّل معيار تسعير نفطها الخام المتجه إلى آسيا

 

الكويت - مباشر: أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، أنها ستُعدل معيار تسعير مبيعات نفطها الخام إلى دول آسيا.

وأفادت مؤسسة البترول، اليوم الثلاثاء، أن تعديل آلية تسعير نفطها الخام الكويتي المُتجه شرقي السويس، سينفذ اعتبارًا من أول فبراير/ شباط المقبل، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأشارت الوكالة، إلى أن معيار مؤسسة البترول الكويتية هو متوسط تقييمي خامي دبي وعمان على بلاتس. وسيستبدل المعيار الجديد خام عمان على بلاتس بأسعار خام عمان على بورصة دبي للطاقة، بينما سيُبقي على مكون خام دبي على بلاتس.

ويذكر أن سعر برميل النفط الكويتي، انخفض  خلال تعاملات أمس الاثنين بواقع 86 سنتاً، وذلك وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول.

وبحلول الساعة 7:01 مساء بتوقيت جرينتش زاد سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 0.4 في المئة مسجلاً 66.69 دولار للبرميل، كما ارتفع سعر عقود خام "نايمكس" تسليم فبراير/شباط القادم بنحو 0.3 في المئة عند 60.68 دولار للبرميل.

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مباشر (اقتصاد)

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