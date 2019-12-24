ارتفاع طفيف لسوق الأسهم السعودي بسيولة تقترب من5 مليار ريال

الرياض- بدور الراعي: واصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي الارتفاع للجلسة الثامنة على التوالي، خلال جلسة منتصف الأسبوع اليوم الثلاثاء، بدعم من قطاع المواد الأساسية، متجاهلاً انخفاض كل من قطاع البنوك والطاقة.

وبالختام ارتفع المؤشر العام للسوق- تاسي هامشياً بنسبة 0.04 بالمائة، متمسكاً بمستويات الـ 8419.84 نقطة ليربح نحو 3.45 نقطة.

وشهدت التداولات اليوم تبايناً، بارتفاع أحجام التداول بينما تراجعت السيولة بالمقارنة بجلسة أمس الاثنين، وبلغت أحجام التداول 222.34 مليون سهم، مقابل 219.69 مليون سهم، وبقيمة تداول قدرها 4.96 مليار ريال مقابل 5.25 مليار ريال قيمة تداولات أمس.

وارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.07 بالمائة، فيما كان قطاع الإعلام والترفيه الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6.39 بالمائة.

في المقابل تراجع أجاء قطاع البنوك بنسبة 0.03 بالمائة، كما تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.27 بالمائة، متأثراً بانخفاض سهم أرامكو المتراجع بنسبة 0.56 بالمائة.

وتصدر الارتفاعات اليوم سهم صناعة الورق بنسبة 9.95 بالمائة، وتلاه سهم ساب للتكافل بنسبة 9.88 بالمائة، وتلاهما سهم التأمين العربية بنحو 9.64 بالمائة.

وفي المقابل تصدر التراجعات سهم متلايف بنسبة 3.49 بالمائة، وتلاه سهم دراية ريت بنسبة 2.6 بالمائة، كما انخفض أداء سهم الفخارية بنسبة 2.31 بالمائة.

وتصدر سهم أرامكو التداولات بنحو 18.3 مليون سهم، وبقيمة 650.21 مليون ريال.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي، سعد آل ثقفان لـ"مباشر"، إن سهم أرامكو لم يؤثر بشكل كبير في السوق، بالإضافة إلى أن التداولات على السهم كانت ضعيفة مقارنة بتداولاته في الجلسات الماضية منذ أن تم ادراجه.

وأضاف آل ثقفان أن شركات البتروكيماويات كانت أبرز المؤثرين في جلسة اليوم وذلك نتيجة الأخبار الأخيرة بشأن توزيعات نقدية عن النصف الثاني من العام الجاري.

وتوقع الثقفان أن تسجل شركات البتروكيماويات والأسمنت أفضل أداء ربعي لها خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وكان محللون توقعوا لـ"مباشر" أن يستمر السوق السعودي في تحقيق مكاسبه خلال تعاملات الثلاثاء متمسكاً بمستويات الـ 8400 نقطة في ظل الأخبار الايجابية للأسواق العالمية، وارتفاع أسعار النفط، اضافة الى هدوء النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين.

وواصل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية ارتفاعه بنهاية جلسة أمس الاثنين، ليسجل ارتفاعه السابع على التوالي، ويصل لأعلى مستوياته منذ 4 أشهر، وسط ارتفاع في السيولة وتعافي شبه جماعي للقطاعات.

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