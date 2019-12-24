صادرات البرازيل للدول العربية تتجاوز الـ11 مليار دولار

مباشر: ارتفع حجم الصادرات البرازيلية لدول المنطقة العربية بنسبة 8.01 بالمائة لتبلغ 11.27 مليار دولار في الفترة مابين شهر يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني من عام 2019، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت القيمة الإجمالية لواردات البرازيل من الدول العربية 6.401 مليار دولار في ذات الفترة، بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن الغرفة التجارية العربية البرازيلية

واقتنصت المملكة العربية السعودية الجزء الأضخم من السلع البرازيلية بقيمة 1.817 مليار دولار، في حين أن البرازيل استوردت بأعلى قيمة من السعودية بحوالي 2.022 مليار دولار.

وزادت مبيعات صادرات الأحذية البرازيلية إلى الإمارات بنسبة 23 بالمائة إلى 11.3 مليون دولار في دولار في الفترة مابين شهر يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الحالي، مُقابل 9.2 مليون دولار في نفس الفترة خلال 2018.

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