مع مكاسب الأسهم والسندات معاً.. العريان: المستثمرون يعيشون في حلم

مباشر: تتجه الأسهم والسندات خلال العام الحالي إلى حصد مكاسب سنوية متزامنة هي الأكبر في نحو عقدين.

ونشر كبير الاقتصاديين في مؤسسة أليانز العالمية "محمد العريان" عبر تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، اليوم الثلاثاء، رسم بياني يوضح أداء الأسهم والسندات نقلاً عن صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقال العريان: "الأسهم والسندات يسلكان مسار استثنائي، كلاهما يتجه إلى تسجيل مكاسب في نفس الوقت من شأنها أن تكون الأكبر فيما يزيد عن عقدين.

وتابع: "أو ما اعتبره على تسميته بأن المستثمرين يعيشون في الحلم".

وأشار الخبير الاقتصادي خلال تغريدة أخرى، اعتماداً على رسم بياني من صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى توضيح بشأن استمرار الأداء المذهل لسوق العمل الأمريكي.

وذكر العريان أن مفاجآت 2019 المتعلقة بالفجوة المستمرة بين أعداد العاطلين والوظائف الشاغرة (الأكبر) تتضمن الاستجابة الخافتة لمشاركة القوى العاملة والنمو في الأجور.