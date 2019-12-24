تحطم أحدث طائرة مقاتلة روسية

مباشر: سقطت طائرة مقاتلة روسية من الطراز الأحدث في البلاد أثناء جولة تدريبية عسكرية لأسباب مجهولة.

وقالت شركة "يونايتد إيركرافت" الروسية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن المقاتلة "سو -57" سقطت خلال رحلة تدريب بالقرب من مدينة "كومسومولسك أون أمور" والتي تقع في شرق البلاد.

وأوضحت الشركة أن قائد الطائرة خرج بأمان دون وقوع أية أضرار.

ويمثل تحطم المقاتلة أول حادث لطائرة من طراز "سو-57" من أصل 10 طائرات تم تصنيعها في مصنع "سوخي" الواقع في مدينة "كومسومولسك أون أمور" وخضعت لاختبارات ما قبل الإنتاج وتقييم استخدامها في عمليات قتالية.

واستخدم هذا الطراز من الطائرات العسكرية في القتال خلال الحملة العسكرية الروسية في سوريا.

ولم يتضح على الفور تفاصيل حول أسباب تحطم الطائرة التي تعتبر الأكثر حداثة بين الطائرات المقاتلة الروسية.

وقام السلاح الجوي في روسيا بإرسال 76 طائرة من نفس الطراز يتم تسليمهم بحلول عام 2028.