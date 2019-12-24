تدعو الشركة الشرقية للتنمية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الاول)

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية الدمام - حي النخيل - طريق الملك خالد بن عبدالعزيز - مبنى برج الساعة رابط بمقر الاجتماع https://goo.gl/maps/nfux1Nhnguy تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية 1441-05-25 الموافق 2020-01-20 وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية 18:30 حق الحضور يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. .علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى ( الشركة الشرقية للتنمية – الإدارة العامة بالدمام – 2592 شارع الملك خالد وحدة رقم 8 ، الدمام 7849-32244) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية ويكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع الأول، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. جدول الاعمال (1) التصويت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 75,000,000 ريال سعودي إلى 120,000,000 ريال سعودي لغرض الاستحواذ على أصلين عقاريين بمدينة الرياض، وذلك على النحو التالي:

- القيمة الاسمية لرأس مال الشركة قبل الزيادة (75,000,000) ريال سعودي، وبعد الزيادة ستكون (120,000,000) ريال سعودي.

- عدد الأسهم قبل الزيادة (7,500,000) سهم وبعد الزيادة (12,000,000) سهم.

- نسبة الأسهم الجديدة من رأس مال الشركة الشرقية بعد الاستحواذ تبلغ 37.5% (مرفق).

(2) التصويت على صفقة استحواذ الشركة على أصلين عقاريين في مدينة الرياض في حال الموافقة على البند الأول (مرفق).

(3) التصويت على تعديل المادة (3) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة (مرفق).

(4) التصويت على تعديل المادة (7) من النظام الاساسي للشركة والخاصة برأس المال للشركة في حال الموافقة على البند الأول (مرفق).

(5) التصويت على تعديل المادة (8) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بالاكتتاب في الأسهم في حال الموافقة على البند الأول (مرفق).

نموذج التوكيل التصويت الالكتروني بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الخميس 21/05/1441هـ الموافق 16/01/2020م وحتى الساعة الرابعة مساء من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa احقية تسجيل الحضور والتصويت يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. .علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية و أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسال إلى ( الشركة الشرقية للتنمية – الإدارة العامة بالدمام – 2592 شارع الملك خالد وحدة رقم 8 ، الدمام 7849-32244) وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل احضار الهوية الوطنية