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تعلن شركة ولاء للتأمين التعاوني عن آخر التطورات المتعلقة باندماجها المحتمل مع شركة متلايف إيه آي جي العربي

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تعلن شركة ولاء للتأمين التعاوني عن آخر التطورات المتعلقة باندماجها المحتمل مع شركة متلايف إيه آي جي العربي تعلن شركة ولاء للتأمين التعاوني عن آخر التطورات المتعلقة باندماجها المحتمل مع شركة متلايف إيه آي جي العربي
إشارة إلى إعلان شركة ولاء للتأمين التعاوني بتاريخ 30-01-1441هـ (الموافق 29-09-2019م) ("إعلان النية المؤكدة") بشأن قيام كل من شركة ولاء وشركة متلايف إيه آي جي العربي بتوقيع اتفاقية اندماج ملزمة ("اتفاقية الاندماج") والتي اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقاً لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ ("اللائحة") ("صفقة الاندماج"). ويمكن الاطلاع على إعلان النية المؤكدة المشار إليه من خلال الرابط التالي:

https://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/6987_490_2019-09-29_15-31-26_ar.pdf

تعلن شركة ولاء للتأمين عن تلقيها خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على الصفقة بتاريخ 27/04/1441هـ (الموافق 24/12/2019م). وستستمر كل من شركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي بالعمل للحصول على الموافقات النظامية الأخرى اللازمة. وتجدر الإشارة إلى أن إتمام صفقة الاندماج مشروط بالحصول على كافة الموافقات النظامية الأخرى اللازمة وبموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين الخاصة بصفقة الاندماج والحصول أيضاً على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف إيه آي جي العربي الخاصة بصفقة الاندماج.

وبعد الحصول على الموافقات النظامية الأخرى اللازمة، ستقوم شركة ولاء للتأمين بإصدار ونشر تعميم المساهمين والذي سيكون موجه لمساهمي شركة ولاء للتأمين لغرض الموافقة على صفقة الاندماج، وسيتضمن هذا التعميم جميع التفاصيل المتعلقة بصفقة الاندماج. كما ستقوم شركة ولاء للتأمين بإصدار ونشر مستند العرض والذي سيكون موجه لمساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي والذي سيتضمن العرض الرسمي المقدم من شركة ولاء للتأمين لمساهمي متلايف إيه آي جي العربي. وستقوم شركة متلايف إيه آي جي العربي بإصدار ونشر تعميم مجلس إدارة شركة متلايف إيه آي جي العربي والذي سيكون موجه لمساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي والذي سيتضمن بشكل رئيسي رأي مجلس إدارة شركة متلايف إيه آي جي العربي بخصوص العرض المقدم وصفقة الاندماج. وبعد ذلك ستقوم كلا الشركتين بدعوة الجمعية العامة غير العادية للتصويت على صفقة الاندماج.

وستقوم شركة ولاء بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاندماج في حينها.

مباشر (اقتصاد)

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