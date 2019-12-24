إعلان شركة ملكية للاستثمار عن تطور جوهري على صندوق ملكية عقارات الخليج ريت

تعلن شركة ملكية للاستثمار عن قيام صندوق ملكية عقارات الخليج ريت بتوقيع عقد لشراء عقار تجاري "شقق فندقية" بحي النموذجية بمدينة الرياض، سعر الاستحواذ 50,000,000 ريال سعودي.

العقار عبارة عن مبنى مرخص كمرفق للإيواء "3 نجوم" شقق فندقية بمساحة بناء إجمالية 11,613 متراً مربعاً وعدد 128 وحدة مفروشة وعدد طوابق "قبو ودور أرضي وثلاثة طوابق متكررة وملحق " بكامل الأثاث والأجهزة.

بعد نقل ملكية العقار سيتم تأجير العقار على شركة الغرفة الأولى الفندقية لمدة 10 سنوات إلزامية بعائد سنوي صافي 10% من سعر الاستحواذ وسيتم توقيع 10 سندات لأمر كل سند يمثل القيمة الإيجارية لسنة وذلك كضمان لكامل مدة الإيجار.