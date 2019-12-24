السعودية تُقر تعديلات بأنظمة ضرائب الدخل والقيمة المضافة والانتقائية

الرياض – مباشر: ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة.

ووافق مجلس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، على بعض التعديلات للنصوص النظامية لضرائب الدخل والقيمة المضافة والانتقائية.

وقرر المجلس تعديل الفقرة (أ) من المادة الـ66 من نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) وتاريخ 15 محرم 1425هـ، المعدلة بالفقرة (2) من البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 113) وتاريخ 2 ذي القعدة 1438هـ.

وتمت الموافقة على تعديل المادة الـ49 من نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بموجب البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم (م / 113) وتاريخ 2 ذي القعدة 1438هـ.

وأقر المجلي تعديل المادة الـ27 من نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 86) وتاريخ 27 شعبان 1438هـ، المعدلة بالفقرة (2) من البند (خامساً) من المرسوم الملكي رقم (م / 113) وتاريخ 2 من شهر ذي القعدة لعام 1438هـ.

وجاءت التعديلات بإحلال نص محل كل من النصوص النظامية المشار إليها في الفقرات (1) و(2) و(3) أعلاه؛ يقضي بأنه "يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية".

وتمت التعديلات بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (1 / 1) وتاريخ 14 ربيع الأول لعام 1441هـ، وأُعد مرسوم ملكي بذلك.

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