العملات المشفرة تتراجع مع خسائر البيتكوين

مباشر: انخفضت العملات المشفرة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع خسائر بنحو 2 بالمائة في قيمة البيتكوين.

ويأتي أداء العملات الرقمية بالتزامن مع تصريحات رئيس معهد أبحاث العملات الرقمية في بنك الشعب الصيني "مو شانج شون" بأن عملة اليوان الرقمية جاهزة للتجربة.

وأضاف أنها ستصبح العملة الرقمية للبنك المركزي في الصين كما ستكون مختلفة عن البيتكوين وغيرها من العملات.

وأوضح "شانج شون" أن العملة الصينية الرقمية لن تكون مشابهة بأيّ شكل لعملة فيسبوك الرقمية "ليبرا".

وكانت الصين أوقفت استخدام العملات المشفرة خلال الثلاثة أشهر الماضية، استعداداً لطرح العملة الإلكترونية الخاصة بها.

ويجدر الإشارة إلى أن هبوط العملات الافتراضية جاء بعد مكاسب ملحوظة شهدتها خلال الأيام القليلة الماضية.

وبحلول الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفضت عملة البيتكوين بنسبة 1.52 بالمائة لتصل إلى 7466.1 دولار.

وشهدت عملة الإيثريوم هبوطاً بنحو 2.8 بالمائة لتنخفض إلى مستوى 129.79 دولار بقيمة سوقية قدرها 14.149 مليار دولار.

وتراجعت عملة "الريبل" بنحو 1.8 بالمائة لتتراجع إلى مستوى 0.1928 دولار بقيمة سوقية 8.35 مليار دولار.

في حين أن عملة "تيثر" ارتفعت منفردة في قائمة الخمسة الكبار والتي تضم أكبر خمس عملات من حيث القيمة السوقية بنحو 1.1 بالمائة لتصل إلى مستوى 1.01 دولار بقيمة سوقية قدرها 4.15 مليار دولار.

أما عملة البيتكوين كاش، والتي تذيلت القائمة، فشهدت انخفاضاً بنحو 2 بالمائة لتهبط إلى 192.59 دولار بقيمة سوقية قدرها 3.502 مليار دولار.

وسجلت القيمة سوقية للعملات الإلكترونية 196.45 مليار دولار مقابل 199.19 مليار دولار المسجلة قبل 24 ساعة مضت.