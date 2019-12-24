14 قراراً لمجلس الوزراء السعودي باجتماعه الأسبوعي برئاسة الملك سلمان

الرياض ـ مباشر: عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، بقصر اليمامة، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وقال وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن مجلس الوزراء، استعرض جملة من التقارير حول تطورات الأحداث ومستجداتها بالساحتين الإقليمية والدولية.

واعتمد المجلس خلال الجلسة 14 قرارا، تضمنت تفويض مجلس الوزراء وزير الخارجية بالتباحث مع الجانب الإماراتي لإعداد مشروع اتفاقية للتعاون الدبلوماسي والقنصلي بين السعودية والإمارات.

كما قرر المجلس تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتباحث مع الجانب المالي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية ووزارة الشؤون الدينية في مالي في مجال الشؤون الإسلامية.

ووافق مجلس الوزراء، خلال الاجتماع على مذكرة تفاهم لتشكيل فريق عمل بين وزارة التجارة والاستثمار في السعودية ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية لتشجيع التجارة بلا عوائق.

كما وافق المجلس على مذكرة تعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية التنموية في السعودية والمعهد الكوري للتنمية في جمهورية كوريا.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تفاهم بين السعودية والعراق للتعاون في مجال النقل البحري، وتنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية.

وفوض مجلس الوزراء السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء، بالتباحث مع الجانب النيوزيلندي بشأن مذكرة تعاون فني بين السعودية ونيوزيلندا بمجال تجارة الأغذية.

كما قرر المجلس تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بالتباحث مع الجانب المغربي بشأن مذكرة تفاهم للتعاون بمجال السياحة بين السعودية، والمملكة المغربية.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية ووزارة السياحة في جمهورية الهند.

وقرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة ( أ ) من المادة (السادسة والستين) من نظام ضريبة الدخل، والمادة (التاسعة والأربعون) من نظام ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب المادة (السابعة والعشرون) من نظام الضريبة الانتقائية.

وتضمنت التعديلات، أنه "يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقاً لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية".

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل كليات سليمان الراجحي إلى جامعة أهلية باسم (جامعة سليمان الراجحي).

وقرر المجلس كذلك، تحديد الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، وتعيين الأمير تركي بن سعود بن محمد آل سعود، ومحمد بن إبراهيم السويل، ورانيا محمود نشار، أعضاء بمجلس إدارة الهيئة.

كما قرر مجلس الوزراء تعديل المادة (الرابعة) من نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 8 ) وتاريخ 19 / 4 / 1406هـ.

ووافق مجلس الوزراء على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

كما وافق على عدد من التعيين والترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وناقش عددا من التقارير السنوية لعدد من الهيئات، ووجه حيالها بما رآه.

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