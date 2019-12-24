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تعلن شركة متلايف إيه آي جي العربي عن آخر التطورات المتعلقة باندماجها المحتمل مع شركة ولاء للتأمين التعاوني

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تعلن شركة متلايف إيه آي جي العربي عن آخر التطورات المتعلقة باندماجها المحتمل مع شركة ولاء للتأمين التعاوني تعلن شركة متلايف إيه آي جي العربي عن آخر التطورات المتعلقة باندماجها المحتمل مع شركة ولاء للتأمين التعاوني
بند توضيح مقدمة إشارة إلى إعلان شركة متلايف إيه آي جي العربي بتاريخ 30-01-1441هـ (الموافق 29-09-2019م) ("إعلان توقيع اتفاقية الاندماج") بشأن قيام كل من شركة متلايف إيه آي جي العربي وشركة ولاء للتأمين التعاوني بتوقيع اتفاقية اندماج ملزمة ("اتفاقية الاندماج") والتي اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقاً لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ ("اللائحة") ("صفقة الاندماج"). ويمكن الاطلاع على إعلان توقيع اتفاقية الاندماج المشار إليه من خلال الرابط التالي:

https://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/989_562_2019-09-29_15-57-04_ar.pdf

تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية (تداول) 1440-01-19 الموافق 2018-09-29 التغير الحاصل على التطوير تعلن شركة متلايف إيه آي جي العربي عن تلقيها خطاب عدم ممانعة مؤسسة النقد العربي السعودي على الصفقة بتاريخ 27/04/1441هـ (الموافق 24/12/2019م). وستستمر كل من شركة متلايف إيه آي جي العربي وشركة ولاء للتأمين التعاوني بالعمل للحصول على الموافقات النظامية الأخرى اللازمة. وتجدر الإشارة إلى أن إتمام صفقة الاندماج مشروط بالحصول على كافة الموافقات النظامية الأخرى اللازمة وموافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة متلايف إيه آي جي العربي الخاصة بصفقة الاندماج والحصول أيضاً على موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة ولاء للتأمين التعاوني الخاصة بصفقة الاندماج. الأثر المالي للتغير الحاصل وبعد الحصول على الموافقات النظامية الأخرى اللازمة، ستقوم شركة متلايف إيه آي جي العربي بإصدار ونشر تعميم مجلس الإدارة والذي سيكون موجه لمساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي والذي سيتضمن بشكل رئيسي رأي مجلس إدارة شركة متلايف إيه آي جي العربي بخصوص العرض المقدم وصفقة الاندماج. كما ستقوم شركة ولاء للتأمين التعاوني بإصدار ونشر مستند العرض والذي سيكون موجه لمساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي والذي سيتضمن العرض الرسمي المقدم من شركة ولاء للتأمين لمساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي. وبعد ذلك ستقوم كلا الشركتين بدعوة الجمعية العامة غير العادية للتصويت على صفقة الاندماج. معلومات اضافية وستقوم شركة متلايف إيه آي جي العربي بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاندماج في حينها.

مباشر (اقتصاد)

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