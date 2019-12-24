تعلن شركة متلايف إيه آي جي العربي عن آخر التطورات المتعلقة باندماجها المحتمل مع شركة ولاء للتأمين التعاوني

بند توضيح مقدمة إشارة إلى إعلان شركة متلايف إيه آي جي العربي بتاريخ 30-01-1441هـ (الموافق 29-09-2019م) ("إعلان توقيع اتفاقية الاندماج") بشأن قيام كل من شركة متلايف إيه آي جي العربي وشركة ولاء للتأمين التعاوني بتوقيع اتفاقية اندماج ملزمة ("اتفاقية الاندماج") والتي اتفق الطرفان بموجبها على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ صفقة الاندماج بينهما وفقاً لأحكام المواد 191 إلى 193 من نظام الشركات والفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة 49 من لائحة الاندماج والاستحواذ ("اللائحة") ("صفقة الاندماج"). ويمكن الاطلاع على إعلان توقيع اتفاقية الاندماج المشار إليه من خلال الرابط التالي:

https://www.tadawul.com.sa/Resources/fsPdf/989_562_2019-09-29_15-57-04_ar.pdf