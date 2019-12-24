إعلان شركة تكوين المتطورة للصناعات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة ( الاجتماع الأول )

1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 21012020 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 20012023 م (مرفق السيرة الذاتية)

2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الرابعة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 21012020 م و لمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 20012023 م وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها ، (مرفق سيرهم الذاتية ) وأسماؤهم كما يلي:

الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز بن صالح التويجري

الدكتور/ سليمان بن عبدالله بن ابراهيم السكران

الأستاذ/ وليد بن محمد بن أحمد العثيمين

3- التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته بتاريخ 21112019 م و حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية العاشرة بتاريخ 21012020 م .

4- التصويت على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية .(مرفق)