أخبار عاجلة

زوجة تكشف خيانتها لزوجها : "كنت بشحت منه الكلام ودلوقتى عندى ولدين منسوبين ليه لكن مش ولاده "! -
لقمة هنية | الحلقة كاملة | 27 ديسمبر 2019 -
لقمة هنية| وصفة خفيفة للدايت المتزن.. أسهل وأسرع طريقة لعمل فراخ محشية بالثوم -
لعشاق الكيك من المحلات.. جربي بنفسك أسهل وأسرع طريقة لعمل باوند كيك -
8 الصبح – هل الخلاف مع أمير مرتضي سبب استبعاد عصام مرعي من الجهاز المعاون لـ كارتيرون ؟؟ -
التفاؤل التجاري يدعم الدولار الأسترالي ويدفع الين للهبوط -
روسيا: اتفاق خفض إنتاج النفط لن يستمر للأبد -
إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم -
الحكيم في بيتك | الإصابة بالامراض غير السارية ( حلقة كاملة) -
بنات وولاد| لعبة ممتعة ومليانة بالمغامرات والتشويق ..جربوها هتعجبكم قوى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان شركة تكوين المتطورة للصناعات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة ( الاجتماع الأول )

Google+ Print
إعلان شركة تكوين المتطورة للصناعات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة ( الاجتماع الأول ) إعلان شركة تكوين المتطورة للصناعات عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة ( الاجتماع الأول )
1- التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 21012020 م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 20012023 م (مرفق السيرة الذاتية)

2- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الرابعة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بتاريخ 21012020 م و لمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في تاريخ 20012023 م وعلى مهامها وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها ، (مرفق سيرهم الذاتية ) وأسماؤهم كما يلي:

الدكتور/ سليمان بن عبدالعزيز بن صالح التويجري

الدكتور/ سليمان بن عبدالله بن ابراهيم السكران

الأستاذ/ وليد بن محمد بن أحمد العثيمين

3- التصويت على إجازة أعمال مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته بتاريخ 21112019 م و حتى موعد انعقاد الجمعية العامة العادية العاشرة بتاريخ 21012020 م .

4- التصويت على تحديث سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية .(مرفق)

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم

إحصائية: 23.5% من شباب السعودية "راضون تماماً" عن عملهم

التفاؤل التجاري يدعم الدولار الأسترالي ويدفع الين للهبوط

التفاؤل التجاري يدعم الدولار الأسترالي ويدفع الين للهبوط

روسيا: اتفاق خفض إنتاج النفط لن يستمر للأبد

روسيا: اتفاق خفض إنتاج النفط لن يستمر للأبد

الذهب في 2019.. كيف حقق المعدن أكبر مكاسب بـ9 سنوات؟

الذهب في 2019.. كيف حقق المعدن أكبر مكاسب بـ9 سنوات؟