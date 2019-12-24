أرامكو: مدير الاستقرار السعري لم ينفذ أي عمليات حتى اليوم

الرياض- مباشر: أعلنت شركة أرامكو السعودية، في بيان اليوم الثلاثاء، عن عدم تنفيذ مدير الاستقرار السعري- جولدمان ساكس العربية السعودية، أي عمليات حتى اليوم الموافق 24 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وكانت أرامكو أعلنت مؤخراً عن استلامها إشعاراً إلحاقيًا من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، مدير الاستقرار السعري، بشأن الطرح العام الأولي من أسهم المصدر ("الطرح") الذي يتضمن الإعلان الأول خلال مدة الاستقرار السعري.

وأعلنت شركة جولدمان ساكس العربية السعودية عن احتمالية قيامها بعملية الاستقرار السعري للأوراق المالية التالية وفقا للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية.

وكشفت أنه في تاريخ هذا الإعلان، لم يتم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري.

وتتمثل التعليمات الخاصة بآلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية كالتالي:

وفي هذا الصدد قال المستشار المالي محمد الميموني لـ"مباشر"، إن سهم أرامكو لا يحتاج لتدخل مدير الاستقرار السعري، في الوقت الراهن مادام أرامكو يتداول فوق مستويات الـ32 ريال وهو سعر الطرح.

ولفت الميموني إلى أن دور مدير الاستقرار السعري دوره هو حماية السهم فوق مستويات الـ 32 ريال وهو سعر الطرح.

وأوضح أن ارتفاع أرامكو أمس كان منطقي حيث يتداول حالياً عند مستويات الـ35 ريال مع استقرار اسعار النفط.

وأضاف أن تذبذب سعر أرامكو في الوقت الحالي بين مستويات الـ 35 ريال إلى مناطق الـ 36 ريال هو منطقي وطبيعي جداَ ولا يكون هناك مبالغة في الاسعار .

وتابع الميموني أن سهم أرامكو لايزال يسير تحت ضغوضات مضاربية وضغوط بيعية من الأفراد يقابلها طلبات للشراء من المؤسسات حتى يكون هناك توازن وهو مايفسر حركة السهم الحالي.

ونصت نشرة طرح أرامكو السعودية على أن أسهم التخصيص الإضافي بحد أقصى يصل إلى عدد أسهم تمثل نسبتها 15 بالمائة من إجمالي عدد الأسهم المشمولة في الطرح (450 مليون سهم)، يقرضها المساهم المقرض إلى مدير الاستقرار السعري، بهدف تنفيذ آلية الاستقرار السعري.

وبدأت أرامكو السعودية تداولاتها بالسوق السعودي، يوم الأربعاء 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، وارتفعت خلال الثلاث جلسات الأولى من الإدراج، بينما تراجعت بالجلسة الرابعة.

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