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إعلان شركة الراجحي المالية عن تطور جوهري على صندوق الراجحي ريت

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إعلان شركة الراجحي المالية عن تطور جوهري على صندوق الراجحي ريت إعلان شركة الراجحي المالية عن تطور جوهري على صندوق الراجحي ريت
تعلن شركة الراجحي المالية عن اتمام صندوق الراجحي ريت عملية الاستحواذ على عقار جديد وهو مدرسة رواد الخليج العالمية يقع على طريق أنس بن مالك، الدمام كجزء من عملية زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق التي تمت الموافقة عليها.

تم إتمام عملية الاستحواذ على العقار في يوم الثلاثاء 27/04/1441هـ الموافق 24/12/2019م بقيمة شرائية تبلغ 244.5 مليون ريال سعودي، تم دفع جزء من قيمته من خلال إصدار13,605,688 وحدة جديدة من صندوق الراجحي ريت وسداد المبلغ المتبقي نقداً.

يقع العقار في حي الزهور في شمال شرق الدمام، شارع أنس بن مالك، المملكة العربية .

يشمل الموقع على قطعة أرض مساحتها 20,213 متر مربع، بمساحة بناء 25,797 متر مربع.

العقار مستأجر بالكامل من قبل شركة الخليج للتدريب والتعليم، بعقد إيجار سنوي قدره 18.94 مليون ريال سعودي. سيتم زيادة الإيجار السنوي بنسبة 7.5٪ كل خمس سنوات. يمتد عقد الإيجار مع شركة الخليج للتدريب والتعليم لمدة 15 سنة تبدأ من تاريخ نقل الملكية، أي في تاريخ 24/12/2019

مباشر (اقتصاد)

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