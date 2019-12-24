الوزراء السعودي: القيادة تحرص على ملاحقة الفاسدين وحماية المال العام

الرياض – مباشر: ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة.

وعلق مجلس الوزراء، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، على الأمر الملكي القاضي بالموافقة على الترتيبات التنظيمية والهيكلية ذات الصلة بمكافحة الفساد المالي والإداري وضم الجهات المعنية بذلك في جهاز واحد باسم "هيئة الرقابة ومكافحة الفساد".

وأشار المجلس، إلى أن القرار يأتي تجسيداً لحرص القيادة على رفع أداء وكفاءة العمل، بما يعزز النزاهة والقضاء على الفساد المالي والإداري وسرعة البت في قضاياه، وحماية المال العام وملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم.

وفي سياق منفصل، لفت مجلس الوزراء إلى توجيه الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020.

وأكد مجلس الوزراء، أن ذلك يندرج في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين على تلمس احتياجات المواطنين، وإعانتهم على أمور معيشتهم ومتطلباتهم الشرائية.

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