الملك سلمان يؤكد استمرار السعودية في الإصلاحات الاقتصادية

الرياض - مباشر: أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، والحرص على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وجدد الملك سلمان خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، التوجيه للوزراء والمسؤولين كافة بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية.

ونوه الملك سلمان بما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد إعلان الميزانية العامة من استمرار الدولة ومضيها قدماً بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

وأقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة استثنائية، في 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد (2020) بحجم إيرادات يصل إلى 833 مليار ريال.

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