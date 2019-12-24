البلاديوم يواصل التعافي قرب مستوياته القياسية مع الطلب القوي

مباشر: ارتفع سعر البلاديوم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليواصل التعافي من خسائره التي أعقبت تسجيل أعلى مستوى في تاريخه.

واتخذ المعدن الأبيض اتجاهاً صاعداً منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري بعد أن شهد خسائر ملحوظة في الأسبوع الماضي.

ويأتي التأرجح الأخير في سعر البلاديوم بعد أن سجل مستوى قياسي مرتفع أعلى مستوى 2000 دولار للأوقية خلال تعاملات جلسة 17 ديسمبر/كانون الأول.

ويشهد البلاديوم زيادة قوية في الأسعار خلال الفترة الأخيرة مع ارتفاع الطلب على المعدن مقابل المخاوف المتعلقة بانخفاض الإمدادات.

وكان بنك "سيتي جروب" توقع أن يصل سعر البلاديوم إلى مستوى 2500 دولار للأوقية خلال النصف الأول من العام المقبل.

وبحلول الساعة 11:07 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري لمعدن البلاديوم بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 8.96 دولار ليصل إلى 1886.50 دولار للأوقية.