ترامب عن المستويات القياسية للأسهم الأمريكية: "الأفضل لم يأت بعد"

مباشر - سالي إسماعيل : يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبداء الفخر بأداء أسواق الأسهم، مع التأكيد على الأفضل لم يأت بعد.

وقال ترامب في تغريدة خلال بيان على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الإثنين، إن مؤشر ناسداك ارتفع بنحو 72.2 بالمائة منذ الفوز الذي حققناه في انتخابات الرئاسة 2016.

وأضاف أن مؤشر "داو جونز" شهد مكاسب بنسبة 55.8 بالمائة في نفس الفترة.

وتابع: "الأفضل لم يأت بعد".

وكتب الرئيس الأمريكي في تغريدة لاحقة : "أغلقت سوق الأسهم عند أعلى مستوى على الإطلاق.

وأغلقت "وول ستريت" جلسة أمس عند مستويات قياسية جديدة لليوم الثالث على التوالي وسط التفاؤل بشأن الهدنة التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم.

وأضاف ترامب: "لا تفعلوا أي شيئ أيها الديمقراطيين لمساءلة رئيسكم المفضل وخاصةً أنه لم يرتكب أيّ شيء خطأ".

وكان مجلس النواب الأمريكي صوت لصالح مساءلة وعزل ترامب من منصبه في الأسبوع الماضي لكن القرار لا يزال متوقفاً على تصويت مماثل ينتظر حدوثه في مجلس الشيوخ.

ويستمر الرئيس الأمريكي في الإشادة بما حدث لأسواق الأسهم والاقتصاد خلال فترة رئاسته التي تدخل عامها الرابع في غضون أيام قليلة.

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020 مع اعتزام ترامب الترشح لفترة رئاسية ثانية.