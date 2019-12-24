السعودية والكويت توقعان اتفاقية استئناف إنتاج النفط بالمنطقة المقسومة (صور)

الرياض- مباشر: أعلنت وزارة الطاقة السعودية، توقيع الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة.

وأضافت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الوزير السعودي قام خلال زيارته للكويت أيضا بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزير النفط الكويتي خالد على الفاضل تتعلق بإجراءات استئناف الإنتاج البترولي في الجانبين.

ولم تُنتج المنطقة المُحايدة بين البلدين أي إنتاج يُذكر منذ إغلاق الحقول بعد المُشاحنات بين الطرفين في عامي 2014 و2015.

وتغطي المنطقة المقسومة مساحة 5770 كيلومتراً مربعاً على الحدود بين البلدين، حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922.



ويمكن أن تُنتج المنطقة المحايدة بين الكويت والسعودية التى تتضمن حقلي الخفجي والوفرة ما يصل إلى 500 ألف برميل نفط يومياً، 0.5 بالمائة من المعروض النفطي العالمي.





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