مطالبات بالشورى السعودي لمؤسسة البريد بتعويض المتضررين وخصخصة أعمالها

الرياض – مباشر: ناقش مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية الـ11 من السنة الرابعة للدورة السابعة، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1440/1439هـ.

وقال العضو عبد الله الفوزان، وفقاً لما نشره المجلس عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن العديد من المتعاملين مع المؤسسة يعانون من سوء تعامل من قبل العاملين وتأخراً في تسليم الشحنات والتعامل مع شكاوى العملاء، لافتاً النظر إلى عدم وجود نظام لتعويض المتضررين.

وأكد عضو الشورى علي التميمي، على أهمية تعويض المتضررين من فقدان الطرود والبضائع التي تنقلها مؤسسة البريد السعودي.

وطالب عضو الشورى عساف أبوثنين، مؤسسة البريد السعودي بالإسراع في تخصيص أعمالها.

ولاحظ عضو المجلس نبيه البراهيم، قلة عدد المباني التي تملكها المؤسسة، مشيراً إلى أن تزايد الطلب على التجارة الإلكترونية يحتم وجود مكاتب للمؤسسة قريبة من المنازل.

ودعا العضو عبد الرحمن باجودة، بإحياء ثقافة الطوابع البريدية باعتبارها ذاكرة وطنية وتاريخية وثقافية.

وقال عضو الشورى خليفة الدوسري، إن شركات البريد التجارية استحوذت على حصة البريد السعودي في السوق، ولا بد أن تعمل المؤسسة بشكل تجاري.

ورأى عضو الشورى عبيد الشريف، أن العائد المالي لأعمال مؤسسة البريد السعودي لا يزال ضعيفاً.

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