مجلس الشورى السعودي يطالب بتأسيس ودعم الأندية النسائية

الرياض- مباشر: طالب مجلس الشورى السعودي، خلال جلسته العادية الحادية عشرة، من السنة الرابعة للدورة السابعة، التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، الهيئة العامة للرياضة، بدراسة أفضل الآليات لتأسيس وتنظيم ودعم الأندية النسائية بالسعودية.

كما طالب المجلس، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بالإسراع في تخصيص الأندية الرياضية، وإعداد خطط تنفيذية بمؤشرات أداء دقيقة.

وطلب المجلس كذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتصميم مبادرات، لتوعية ذوي الإعاقة وأسرهم بأهمية الرياضة الملائمة ، ومشاركتهم الاجتماعية الفاعلة.

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