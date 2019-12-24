صندوق النقد يطالب الهند بتجنب التحفيز المالي بسبب الديون

مباشر: يرى صندوق النقد الدولي أنه يجب على الحكومة الهندية تفادي الاتجاه للتحفيز المالي لدعم الاقتصاد والتركيز بدلاً من ذلك على خفض الديون العامة حتى يمكن توفير الموارد المالية للاستثمار.

وقال صندوق النقد خلال مراجعته السنوية، اليوم الثلاثاء، أن مشاريع التنمية الاقتصادية وتحسين المبادرات المجتمعية في الهند ستكون أمر هام في السنوات القادمة.

وأوضح أنه من أجل توليد الإيرادات المطلوبة لذلك، يجب تقليل الديون في الهند.

وتعتبر الديون في نيودلهي هي الأعلى من بين الأسواق الناشئة.

ويقدر صندوق النقد أن ترتفع الديون الحكومية إلى أعلى مستوى في 3 أعوام عند 68.1 بالمائة نسبة للناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2019.

وأوصى صندوق النقد الهند بضرورة تبني إجراءات من شأنها تقليل الديون إلى المستوى المستهدف رسمياً والبالغ 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار صندوق النقد إلى أن السياسة النقدية يجب أن تحافظ على الموقف التيسيري حتى حدوث التعافي الاقتصادي.

وكان البنك المركزي في الهند خفض معدل الفائدة 5 مرات في العام الحالي.

وبحلول الساعة 10:06 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الهندية مقابل نظيرتها الأمريكية عند مستوى 71.2287 روبية.